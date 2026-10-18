Дипломат рассказал о влиянии кризиса на Ближнем Востоке на экономику Египта Египетский дипломат указал на потери экономики из-за кризиса на Ближнем Востоке

Москва18 окт Вести.Конфликт на Ближнем Востоке и угроза блокировки Баб-эль-Мандебского пролива и Суэцкого канала оказали негативное влияние на экономику Египта. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал экс-посол Египта в России, глава Египетского совета по международным делам Иззат Саад.

Иран блокирует торговое судоходство в Ормузском проливе. Йеменские хуситы (движение "Ансар Алла") могут добраться и блокировать Баб-эль-Мандебский пролив, что окажет влияние и на судоходство через Суэцкий канал - основную морскую артерию, напрямую соединяющую Европу и Африку.

Эти события оказали негативное воздействие не только на мировую экономику, но и на Египет и страны региона. В последние два года Египет потерял 20 миллиардов долларов т Суэцкого канала сказал египетский дипломат

Ранее йеменские хуситы заявили, что сбили вертолет Apache ВВС Саудовской Аравии в районе границы с королевством.