Москва19 сен Вести.Вслед за продолжающейся блокадой Ормузского пролива рискует быть заблокированным Баб-эль-Мандебский водный путь. Если судоходство перекроют в двух этих точках, всему миру "предстоит суровый зимний период, с высокими ценами на энергоносители".

Ситуация разворачивается перед выборами в Конгресс, так что от подобного кризиса пострадают позиции республиканцев. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий исследователь компании Ussal Consultancy в Турции Хасан Селим Озертем.

Ситуация осложняется продолжающимися конфликтом на Украине, указал он.

В Соединенных Штатах предстоят выборы, и господин [президент США Дональд] Трамп изрядно пострадает из-за текущего кризиса в Баб-эль-Мандебе. Надо еще учитывать продолжающуюся проблемы, связанные с вооруженным противостоянием на Украине. Поставки [энергоресурсов] из России также ограничены, получается двойной энергетический кризис мирового масштаба. Это тяжело сказывается на глобальной экономике, подталкивает к более высокой инфляции, к растущим издержкам, усугубляет бюджетные ограничения не только для региональных игроков, таких как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты или Катар, но и для стран, которые зависят от более дешевых поставок энергии сказал Озертем

Хуситы захватили новые йеменские острова в Красном море, сильнее контролируют Баб-эль-Мандебский пролив. С их продвижением растет угроза для мировых поставок нефти.