Москва16 сен Вести.Хуситы могут пойти на крайние меры и заминировать Баб-эль-Мандебский пролив. Таким мнением с ИС "Вести" поделился политолог-востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.

Есть информация у хуситов, сейчас в регионе эта информация фактически гуляет свободно, что Саудовская Аравия пытается создать некую коалицию, причем прибегает к помощи не кому-нибудь, а Израилю. Если эта информация подтвердится, ряд во всяком случае сейчас ее опровергает, то хуситы могут пойти на самые крайние меры. В частности, заминировать Баб-эль-Мандебский пролив, потому что они считают таким образом, это их страховка, их возможность как-то защититься от тех сил и от тех действий, которые будут в отношении них применяться. Ситуация заходит слишком далеко. Хуситы ясно дают понять, что они останавливаться на полпути не намерены. И если уж воевать, то воевать до последнего отметил эксперт

Ранее сообщалось, что йеменские хуситы (движение "Ансар Алла") пытаются занять более солидную нишу во внутриполитическом плане на фоне гражданской войны в стране.

В Йемене хуситы заняли все западное побережье страны и острова в Красном море. Таким образом под их контроль перешел Баб-эль-Мандебский пролив. На фоне блокировки Ормуза он стал второй ключевой артерией отгрузки углеводородов из этого региона. Теперь саудовским танкерам путь через артерию закрыт.