Москва27 июл Вести.Целью действий хуситов является демонстрация своим соседям того, что они могут причинить им большие неприятности. Таким мнением с ИС "Вести" поделился преподаватель Экономического факультета РУДН, политолог, специалист по Ирану Фархад Ибрагимов.

Он добавил, что наиболее болезненными действия хуситов могут быть для Саудовской Аравии, которая потеряет связь с миром, в случае, если к блокировке Ормузского пролива добавится еще и перекрытие Баб-эль-Мандебского.

Хуситы показывают всему миру и главным образом своим арабским соседям, монархиям залива, что они способны устроить такую большую неприятность для Саудовской Аравии главным образом, потому что у нее с экономикой будут очень большие сложности, и она не сможет просто-напросто контактировать с внешним миром, потому что известно, что Ормузский пролив не работает в полной мере, Баб-эль-Мандебский пролив тоже может быть заблокирован просто по одному щелчку пальцев заявил Ибрагимов

Ранее сообщалось, что хуситы атаковали объекты энергетики в Саудовской Аравии. Десятки беспилотников и ракет ударили по портовым городам Джизан и Янбу.