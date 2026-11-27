Чекунков назвал условия для размещения дата‑центров в Арктике Чекунков: размещение ЦОД в Арктике требует решения технологических вопросов

Москва27 ноя Вести.Размещение центров обработки данных (ЦОД) в Арктике требует решения технологических вопросов, в том числе связанных с задержкой передачи сигнала и доступностью дата-центров, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью ТАСС.

Нужно сбалансировать по доступности так называемый пинг в дата-центрах, то есть это зазор между сигналами, когда он должен поступать в центральный дата-центр приводит ТАСС слова Чекункова

При размещении ЦОДов нужно учитывать, насколько доступными они станут для пользователей с учетом задержки передачи сигнала. Минвостокразвития ведет переговоры по этой теме с ведущими IT-компаниями России.

Между тем целесообразность строительства подземных ЦОД в Арктике нужно оценивать с учетом стоимости работ, подчеркнул министр.

Задел для проектов ЦОД на Дальнем Востоке уже создан. Важным преимуществом размещения дата-центров на Дальнем Востоке и в Арктике является наличие больших запасов газа, в первую очередь, для выработки электроэнергии​​​, пояснил Чекунков.

Министр заявил, что попытки конкурировать с Россией в Арктике можно сравнить с борьбой эстонского подростка с Александром Карелиным. А агрессивная риторика Евросоюза может обострить обстановку в Арктике.