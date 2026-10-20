Чекунков: конкуренция с РФ в Арктике — как борьба эстонского юноши с Карелиным

"Борьба эстонского подростка с Карелиным": Чекунков о конкуренции с РФ в Арктике Чекунков: конкуренция с РФ в Арктике — как борьба эстонского юноши с Карелиным

Москва20 окт Вести.Попытки конкурировать с Россией в Арктике можно сравнить с борьбой эстонского подростка с Александром Карелиным. Так министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков прокомментировал в интервью ИС "Вести" заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о намерении соперничать с РФ в этом регионе.

Даже как-то неудобно комментировать глупости, которые говорит комиссар Европы по международным делам, госпожа Каллас. Но соперничать с Россией в Арктике – это примерно, как эстонскому подростку бросать вызов Александру Карелину на татами. Вызов бросить можно, но я уверен, что Карелин даже не удостоил бы улыбкой такую глупость сказал министр

При этом агрессивная риторика Евросоюза может обострить ситуацию в Арктике, добавил Чекунков.

Соперничество в Арктике на сегодня является неумной риторикой со стороны Евросоюза. К сожалению, при этом подкрепляется действиями, которые по случайности, но могут реально обострить ситуацию, создать дополнительные риски… Считаем эту риторику и безответственной, и крайне вредной для будущего всего человечества подчеркнул он

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что руководство Еврокомиссии на этой неделе представит обновленную редакцию арктической стратегии ЕС, ключевыми пунктами которой станут создание ледокольного флота и мониторинг активности России в регионе.