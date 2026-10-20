Чекунков назвал планы ЕС по строительству ледоколов стрельбой по хомячкам Чекунков: ЕС разговорами о ледоколах хочет убить сразу несколько хомячков

Москва20 окт Вести.Новой арктической стратегией, в частности намерением создать независимый ледокольный флот, Европейский союз намерен "убить сразу несколько хомячков" – отсоединиться от США, углубить разрыв с Россией и противодействовать угрозе из Китая. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Европейцы пытаются одним выстрелом убить несколько хомячков, прежде всего рассчитывая подстегнуть свою промышленность, которая стремительно теряет конкурентоспособность. Прежде всего угроза исходит из Китая, пытаются отсоединяться и от Соединенных Штатов, и углублять разрыв с Россией отметил он

Также министр подчеркнул, что Евросоюзу не удастся за несколько лет нарастить компетенции по строительству ледоколов.

За несколько лет уникальные компетенции, которые мы накапливали столетиями, невозможно нарастить по строительству ледоколов, по строительству судов ледового класса… у Европы нет. Если бы мы оставались в прежней парадигме, когда мы совместно усилиями Арктического совета на единой платформе развивали север, отвечали на вызовы, стоящие перед Арктикой, можно было бы говорить о каких-то международных форматах объяснил Чекунков

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что руководство Еврокомиссии на этой неделе представит обновленную редакцию арктической стратегии ЕС, ключевыми пунктами которой станут создание ледокольного флота и мониторинг активности России в регионе. Основная цель этих мер – обеспечить Евросоюзу доступ к шельфовым запасам углеводородов, сократив тем самым энергетический дефицит.