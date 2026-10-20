Москва20 октВести.Брюссель готовит новую арктическую стратегию, согласно которой рассматривается возможность расширения ледокольного флота. Однако этот документ создает ложные сущности, так как в мире нет ничего сопоставимого с ледокольным флотом России. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Также он подчеркнул, что атомного ледокольного флота нет ни у одной страны в мире.
[Новая стратегия ЕС] создает такие ложные сущности, как создание независимого ледокольного флота, в том числе даже упоминается атомный ледокольный флот. На что профессионалы улыбнутся, потому что ничего сопоставимого с ледокольным флотом России в мире нет в принципе, атомного ледокольного флота нет ни у кого вообще, кроме нас. Поэтому заложенные в этот документ мысли изначально ложные и ведут к тому, что в Арктике будет менее безопасноотметил министр
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что руководство Еврокомиссии на этой неделе представит обновленную редакцию арктической стратегии ЕС, ключевыми пунктами которой станут создание ледокольного флота и мониторинг активности России в регионе. Основная цель этих мер – обеспечить Евросоюзу доступ к шельфовым запасам углеводородов, сократив тем самым энергетический дефицит.