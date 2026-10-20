Москва20 окт Вести.Брюссель готовит новую арктическую стратегию, согласно которой рассматривается возможность расширения ледокольного флота. Однако этот документ создает ложные сущности, так как в мире нет ничего сопоставимого с ледокольным флотом России. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Также он подчеркнул, что атомного ледокольного флота нет ни у одной страны в мире.

[Новая стратегия ЕС] создает такие ложные сущности, как создание независимого ледокольного флота, в том числе даже упоминается атомный ледокольный флот. На что профессионалы улыбнутся, потому что ничего сопоставимого с ледокольным флотом России в мире нет в принципе, атомного ледокольного флота нет ни у кого вообще, кроме нас. Поэтому заложенные в этот документ мысли изначально ложные и ведут к тому, что в Арктике будет менее безопасно отметил министр

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что руководство Еврокомиссии на этой неделе представит обновленную редакцию арктической стратегии ЕС, ключевыми пунктами которой станут создание ледокольного флота и мониторинг активности России в регионе. Основная цель этих мер – обеспечить Евросоюзу доступ к шельфовым запасам углеводородов, сократив тем самым энергетический дефицит.