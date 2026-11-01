Чегаева о "Долине ЦОДов": масштабный инфраструктурный проект по созданию ЦОД Чегаева рассказала о роли "Долины ЦОДов" в создании единого кластера ЦОД

Москва1 ноя Вести."Долина ЦОДов" на сегодня одни из самых масштабных инфраструктурных проектов по созданию единого кластера современных коммерческих дата-центров. Об этом журналисту ИС "Вести" Роберту Францеву заявила научный сотрудник ВШССН МГУ имени М.В. Ломоносова Ирина Чегаева.

Она отметила, что в современных условиях цифровой экономики, такие крупные проекты, как "Долина ЦОДов" очень привлекательны для цифровых гигантов.

"Долина ЦОДов" сейчас является одним из самых масштабных инфраструктурных проектов по созданию единого кластера современных коммерческих дата-центров... и вычислительных мощностей для искусственного интеллекта. И в условиях современной цифровой экономики такие крупные проекты особенно привлекательны для технологических гигантов… Потому что участие в таком проекте является очень перспективным, потому что, по сути, это создание нового регионального центра искусственного интеллекта, который будет формировать долгосрочный спрос на ее технологии и укреплять позиции компаний на глобальном цифровом рынке сказала Чегаева

Научный сотрудник заявила, что Казахстан сейчас - страна с активно развивающейся экономикой. По ее словам, государство приступает к реализации проекта строительства нескольких атомных электростанций, что свидетельствует о его долгосрочном стремлении наращивать энергетические мощности.

На самом деле, Казахстан сейчас является активно развивающейся экономикой, которая будет нуждаться во всех больших объемах электроэнергии. Например, сейчас страна приступает к реализации проекта строительства нескольких атомных электростанций, что свидетельствует о долгосрочном стремлении страны наращивать энергетические мощности. И здесь есть прямая связь с развитием цифровой экономики. То есть, чем больше у нас доступно энергии, тем больше возможностей для размещения крупных центров обработки данных, которым требуется эти огромные объемы электричества прокомментировала Ирина Чегаева

Также она не умалила значение климатического фактора для дата-центров.

Ну и, кроме того, следует подчеркнуть такой необычный фактор, как климатический. Потому что цифровой рынок имеет специфическую статью расходов, а именно охлаждение. Холодные зимы и умеренное лето Казахстана позволяют до 70% времени в году использовать фрикулинг. То есть, это охлаждение дата-центров естественным путем. Это колоссально снижает расходы на кондиционирование добавила научный сотрудник Чегаева

Ранее член экспертного совета при комитете по энергетике Госдумы Тимофей Воронин заявил, что строительство госкорпорацией "Росатом" первой в Казахстане атомной электростанции (АЭС) "Балхаш" будет очень выгодным как для Казахстана, так и для России.