Москва1 ноя Вести.Казахстан строит цифровой "коридор" между Азией и Европой, и именно транскаспийский кабель должен стать новой мощной "точкой входа" на рынок услуг ИИ. Об этом журналисту ИС "Вести" Роберту Францеву заявила научный сотрудник ВШССН МГУ имени М.В. Ломоносова Ирина Чегаева.

На самом деле, главная мысль здесь — это то, что Казахстан строит не просто энергетическую вычислительную инфраструктуру, но и целый цифровой коридор между Азией и Европой. Данный транскаспийский кабель действительно является частью более широкой стратегии, а именно цифрового шелкового пути. А новая линия соединяет Казахстан с Азербайджаном через Каспийское море. Соответственно, дальше данные по этому кабелю могут идти на другие рынки через Кавказ и Турцию в Европу. Поэтому мы можем сказать, что это новая мощная точка входа на рынки услуг искусственного интеллекта прокомментировала она

Ранее замдиректора Исследовательского центра стратегического анализа технологического развития ВШССН МГУ Тимофей Воронин заявил, что проложенный по дну Каспия оптоволоконный транскапийский кабель открывает возможности для России, поскольку данный процесс может поспособствовать "выходу" различных российских решений и технологий на рынке стран Ближнего Востока.