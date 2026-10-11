Москва11 октВести.После атаки украинских беспилотников на Владимирскую область без электричества остаются 1,6 тысячи абонентов, сообщил губернатор Александр Авдеев.
Из-за повреждения обломками электросетей остаются без электричества порядка 1600 абонентов во Владимире и Собинском округе. В областном центре энергетики планируют подключить 760 абонентов сегодня ориентировочно в 19.00, остальных – до конца сутокнаписал глава региона в мессенджере МАХ
Он добавил, что отопление и горячее водоснабжение полностью восстановлено. На местах продолжают работу представители различных служб, ликвидация последствий атаки завершается.
Боевики киевского режима атаковали регион в ночь на 11 октября и рано утром в воскресенье. Обошлось без пострадавших и существенных разрушений в жилом секторе. Повреждения получил data-центр "Яндекса".