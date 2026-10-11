После атаки ВСУ во Владимирскую область без света остаются 1,6 тыс. абонентов

БПЛА повредили электросети во Владимирской области, без света 1,6 тыс. абонентов После атаки ВСУ во Владимирскую область без света остаются 1,6 тыс. абонентов

Москва11 окт Вести.После атаки украинских беспилотников на Владимирскую область без электричества остаются 1,6 тысячи абонентов, сообщил губернатор Александр Авдеев.

Из-за повреждения обломками электросетей остаются без электричества порядка 1600 абонентов во Владимире и Собинском округе. В областном центре энергетики планируют подключить 760 абонентов сегодня ориентировочно в 19.00, остальных – до конца суток написал глава региона в мессенджере МАХ

Он добавил, что отопление и горячее водоснабжение полностью восстановлено. На местах продолжают работу представители различных служб, ликвидация последствий атаки завершается.

Боевики киевского режима атаковали регион в ночь на 11 октября и рано утром в воскресенье. Обошлось без пострадавших и существенных разрушений в жилом секторе. Повреждения получил data-центр "Яндекса".