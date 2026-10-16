Москва16 октВести.Ночью в пятницу, 16 октября, в нескольких частях Владимирской области были отражены атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил в MAX губернатор Александр Авдеев.
По данным на текущий момент, пострадавших и разрушений нет.
В том числе во Владимире противник осуществил попытку нанести удар по тепловой инфраструктуре. Его остановили защитники областиговорится в заявлении главы региона
Александр Авдеев подчеркнул, что во Владимирской области сохраняется угроза атаки и призвал жителей соблюдать меры предосторожности.