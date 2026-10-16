В нескольких частях Владимирской области отразили атаки БПЛА БПЛА пытались атаковать тепловую инфраструктуру во Владимире

Москва16 окт Вести.Ночью в пятницу, 16 октября, в нескольких частях Владимирской области были отражены атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил в MAX губернатор Александр Авдеев.

По данным на текущий момент, пострадавших и разрушений нет.

В том числе во Владимире противник осуществил попытку нанести удар по тепловой инфраструктуре. Его остановили защитники области говорится в заявлении главы региона

Александр Авдеев подчеркнул, что во Владимирской области сохраняется угроза атаки и призвал жителей соблюдать меры предосторожности.