Владимиров: на Ставрополье отбили атаку БПЛА, пострадавших нет

На Ставрополье отбили атаку беспилотников Владимиров: на Ставрополье отбили атаку БПЛА, пострадавших нет

Москва14 окт Вести.Ночная атака беспилотных летательных аппаратов отбита в Ставропольском крае, об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Атака беспилотников отбита, по оперативным сведениям пострадавших и разрушений нет написал чиновник в личном канале на платформе МАХ утром 14 октября

Он также напомнил гражданам о том, что при обнаружении обломков беспилотников им следует обратиться в эжкстренные службы.

Ранее Владимиров сообщал о воздушной атаке на промышленную зону Невинномысска. По его данным, ряд атакующих БПЛА был сбит. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.