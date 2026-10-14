Москва14 октВести.Ночная атака беспилотных летательных аппаратов отбита в Ставропольском крае, об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Атака беспилотников отбита, по оперативным сведениям пострадавших и разрушений нетнаписал чиновник в личном канале на платформе МАХ утром 14 октября
Он также напомнил гражданам о том, что при обнаружении обломков беспилотников им следует обратиться в эжкстренные службы.
Ранее Владимиров сообщал о воздушной атаке на промышленную зону Невинномысска. По его данным, ряд атакующих БПЛА был сбит. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.