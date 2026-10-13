Владимиров: в Невинномысске отражают налет БПЛА на промзону, есть сбития

Беспилотники атаковали промзону Невинномысска Владимиров: в Невинномысске отражают налет БПЛА на промзону, есть сбития

Москва13 окт Вести.В Невинномысске средства противовоздушной обороны отражают налет беспилотных летательных аппаратов, нацеленный на промышленную зону города, сообщил в ночь на 13 октября в личном канале на платформе МАХ губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его данным, ряд беспилотников сбит.

В Невинномысске отражают налет вражеских БПЛА, нацеленный в сторону промзоны города. Работает ПВО, есть сбития написал чиновник

Он призвал местных жителей не приближаться к местам падения дронов.

Также Владимиров предупредил, что на территории всего Ставропольского края действует режим беспилотной опасности.

О пострадавших и разрушениях информации не поступало.