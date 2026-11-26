Москва26 нояВести.Невинномысск подвергся массированному удару дронов по промышленной инфраструктуре. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в мессенджере MAX.
Отмечается, что фрагменты сбитых беспилотников упали возле производственных и энергетических объектов - там зафиксированы повреждения.
По предварительным данным, зафиксировано падение обломков сбитых беспилотников в районе производственных и энергетических объектов, есть повреждениянаписал Владимир Владимиров
Также пострадали здание школы и филиал университета. Сегодня, 26 ноября, школы, колледжи и вузы города учатся дистанционно.
Все городские системы жизнеобеспечения работают штатно. На местах ЧП работают сотрудники экстренных служб и ведомств.