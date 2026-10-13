Москва13 октВести.В промзоне Невинномысска в ходе отражения массированной воздушной атаки ВСУ зафиксированы повреждения от обломков БПЛА, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в MAX.
Он поблагодарил бойцов ПВО, отметив, что минувшая ночь была очень напряженной. По оперативной информации пострадавших нет, сообщил глава региона.
В Солнечнодольске последствий на земле нет. В промзоне Невинномысска зафиксированы повреждения от упавших обломков БПЛАговорится в публикации
По словам Владимирова, осмотр мест их падения, а также оценка последствий атаки продолжается, но уже ведутся работы по устранению повреждений.