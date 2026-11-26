На Ставрополье отражают ночную атаку беспилотников Владимиров: силы ПВО отражают атаку БПЛА на промзону Невинномысска

Москва26 ноя Вести.Атаку беспилотных летательных аппаратов отражают силы противовоздушной обороны в промзоне Невинномысска в Ставропольском крае, об этом в ночь на 26 ноября сообщил в личном канале на платформе МАХ губернатор региона Владимир Владимиров.

Силы ПВО отражают налет вражеских беспилотников, направленный на промзону Невинномысска. Есть сбития указал чиновник

Количество сбитых дронов он не указал.

Владимиров призвал местных жителей не приближаться к обломкам беспилотников и не снимать места их падения.