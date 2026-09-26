Москва26 сен Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Под Невинномысском отражают налет вражеских беспилотников, нацеленный в сторону промзоны города. Работает ПВО, есть сбития проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

При этом глава Ставрополья предупредил, что режимы беспилотной и ракетной опасности действуют на территории всего края, и призвал жителей к бдительности и осторожности.