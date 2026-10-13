Москва13 октВести.Налет беспилотных летательных аппаратов на промышленные объекты отражают силы противовоздушной обороны в окрестностях Солнечнодольска в Изобильненском округе, сообщил в личном канале на платформе МАХ губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
ПВО работает в окрестностях Солнечнодольска в Изобильненском округе. Отражают налет БПЛА, направленный на промышленные объектынаписал чиновник в ночь на 13 октября
О пострадавших и разрушениях информации не поступало.
Ранее Владимиров сообщал об атаке вражеских беспилотников на промышленную зону Невинномысска.