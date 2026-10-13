Налет БПЛА на промышленные объекты отражают в ставропольском Солнечнодольске

Власти Ставрополья сообщили о новой атаке дронов Налет БПЛА на промышленные объекты отражают в ставропольском Солнечнодольске

Москва13 окт Вести.Налет беспилотных летательных аппаратов на промышленные объекты отражают силы противовоздушной обороны в окрестностях Солнечнодольска в Изобильненском округе, сообщил в личном канале на платформе МАХ губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

ПВО работает в окрестностях Солнечнодольска в Изобильненском округе. Отражают налет БПЛА, направленный на промышленные объекты написал чиновник в ночь на 13 октября

О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

Ранее Владимиров сообщал об атаке вражеских беспилотников на промышленную зону Невинномысска.