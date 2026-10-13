Владимиров: в Невинномысске отражается налет БПЛА на промышленную зону города

Беспилотники атаковали промышленную зону Невинномысска Владимиров: в Невинномысске отражается налет БПЛА на промышленную зону города

Москва13 окт Вести.В Невинномысске силы противовоздушной обороны отражают налет беспилотных летательных аппаратов на промышленную зону города, об этом вечером 13 октября сообщил в личном канале на платформе МАХ губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Под Невинномысском отражают налет вражеских беспилотников, нацеленный в сторону промзоны города. Действует ПВО, есть сбития указал чиновник

Он призвал местных жителей не приближаться к обломкам сбитых дронов и напомнил, что режим беспилотной опасности действует на всей территории Ставрополья.

О пострадавших и разрушениях информации не поступало.