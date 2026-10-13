В Ставропольском крае отражена массированная воздушная атака Владимиров: на Ставрополье отразили массированную воздушную атаку

Москва13 окт Вести.На территории Ставропольского края отражена массированная воздушная атака, сообщил в MAX губернатор Владимир Владимиров.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Массированная воздушная атака на Ставрополье отражена. Спасибо бойцам ПВО, для них это была очень напряженная ночь говорится в заявлении

Ранее сообщалось, что в результате падения в промышленной зоне Невинномысска имеются повреждения, ведется оценка последствий атаки, продолжается осмотр на месте. Также начаты работы по устранению повреждений.