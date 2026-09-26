Система ПВО отразила атаку ВСУ на Ставрополье Силы ПВО отразили налет ВСУ на Ставропольский край

Москва26 сен Вести.Силы и средства противовоздушной обороны отразили атаку на Ставропольский край. Предварительно, обошлось без пострадавших и последствий на земле. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Налет отражен. По оперативным данным, пострадавших и разрушений нет. Защитникам нашего неба - спасибо за работу написал губернатор в мессенджере МАХ

Противник атаковал территорию края рано утром 26 сентября, в субботу. Была объявлена ракетная и беспилотная опасность. Целью врага стала промышленная зона Невинномысска, возле города были сбиты несколько воздушных целей.