Москва26 нояВести.В Невинномысске во время массированной атаки БПЛА противника получили повреждения здания школы и филиала университета, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в МАХ.
Он предупредил, что занятия в школах, вузах и колледжах города сегодня будут проводиться в дистанционном режиме.
В Невинномысске отражена массированная атака БПЛА на промышленную инфраструктуру. … Также получили повреждения здание школы и филиала университетаговорится в публикации
Все системы жизнеобеспечения в Невинномысске действуют в нормальном режиме, экстренные службы работают на местах для устранения последствий налета, ведется обследование территории, проинформировал глава региона.