При массированной атаке БПЛА в Невинномысске повреждены школа и университет

Школа и университет повреждены при массированной атаке БПЛА на Невинномысск При массированной атаке БПЛА в Невинномысске повреждены школа и университет

Москва26 ноя Вести.В Невинномысске во время массированной атаки БПЛА противника получили повреждения здания школы и филиала университета, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в МАХ.

Он предупредил, что занятия в школах, вузах и колледжах города сегодня будут проводиться в дистанционном режиме.

В Невинномысске отражена массированная атака БПЛА на промышленную инфраструктуру. … Также получили повреждения здание школы и филиала университета говорится в публикации

Все системы жизнеобеспечения в Невинномысске действуют в нормальном режиме, экстренные службы работают на местах для устранения последствий налета, ведется обследование территории, проинформировал глава региона.