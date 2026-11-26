Москва26 нояВести.В Невинномысске после массированной атаки беспилотников на промышленную инфраструктуру за медицинской помощью обратились два человека. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в мессенджере MAX.
Отмечается, что врачи оказали пострадавшим помощь. Их жизни вне опасности.
К медикам обратились двое. Врачебная помощь оказана, угрозы для жизни нетнаписал Владимир Владимиров.
По предварительной информации, обломки сбитых БПЛА упали в районе производственных и энергетических объектов, зафиксированы повреждения. Также пострадали здания филиала университета и школы.
Все системы жизнеобеспечения города работают в обычном режиме. Экстренные службы и ведомства устраняют последствия налета и обследуют территорию.