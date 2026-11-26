Двое пострадавших обратились к врачам после атаки БПЛА в Невинномысске

После атаки беспилотников в Невинномысске к врачам обратились два человека Двое пострадавших обратились к врачам после атаки БПЛА в Невинномысске

Москва26 ноя Вести.В Невинномысске после массированной атаки беспилотников на промышленную инфраструктуру за медицинской помощью обратились два человека. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в мессенджере MAX.

Отмечается, что врачи оказали пострадавшим помощь. Их жизни вне опасности.

К медикам обратились двое. Врачебная помощь оказана, угрозы для жизни нет написал Владимир Владимиров.

По предварительной информации, обломки сбитых БПЛА упали в районе производственных и энергетических объектов, зафиксированы повреждения. Также пострадали здания филиала университета и школы.

Все системы жизнеобеспечения города работают в обычном режиме. Экстренные службы и ведомства устраняют последствия налета и обследуют территорию.