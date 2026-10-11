Москва11 октВести.Украинские беспилотники атаковали инфраструктуру в пригороде Владимира, возник пожар, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.
Беспилотниками атакована инфраструктура в пригороде Владимира. Возник пожар. Информации о пострадавших на этот час нет. Разрушений жилых домов удалось избежатьсказано в сообщении
Сейчас проводится эвакуация населения из ближайших к объекту атаки домов.
По данным главы региона, произошло отключение подстанций, обеспечивающих электроэнергией 5 тысяч жителей. Энергетики организуют подключение по резервной схеме после отмены угрозы атаки.
На месте работают экстренные службы и специалисты.
Угроза атаки БПЛА в регионе сохраняется.