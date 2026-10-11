Москва11 октВести.Общественный транспорт во Владимире работает без ограничений после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в администрации города.
Общественный транспорт ходит без ограничений с соблюдениям всех норм безопасности. Для личного автотранспорта проезд ограниченсказано в сообщении
Прошедшей ночью Владимир подвершся атаке украинских беспилотникв. В пригороде пострадала инфраструктура, возник пожар. Также произошло отключение подстанций, обеспечивающих электроэнергией 5 тысяч жителей. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан в связи с атакой.