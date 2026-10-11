Общественный транспорт во Владимире ходит без ограничений после атаки

Во Владимире общественный транспорт ходит без ограничений Общественный транспорт во Владимире ходит без ограничений после атаки

Москва11 окт Вести.Общественный транспорт во Владимире работает без ограничений после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в администрации города.

Общественный транспорт ходит без ограничений с соблюдениям всех норм безопасности. Для личного автотранспорта проезд ограничен сказано в сообщении

Прошедшей ночью Владимир подвершся атаке украинских беспилотникв. В пригороде пострадала инфраструктура, возник пожар. Также произошло отключение подстанций, обеспечивающих электроэнергией 5 тысяч жителей. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан в связи с атакой.