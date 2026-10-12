Москва12 октВести.В пригороде Владимира саперы ликвидировали неразорвавшиеся боезаряды после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
В рамках работы по ликвидации последствий атаки БПЛА пригорода Владимира производилась ликвидация неразорвавшихся боезарядов. Просьба к гражданам соблюдать спокойствиеговорится в канале мэрии на платформе MAX
Как сообщалось ранее, украинские БПЛА атаковали Владимир в ночь на 11 октября и рано утром в воскресенье. В результате вражеского удара повреждения получил data-центр "Яндекса".