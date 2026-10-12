Неразорвавшиеся боезаряды после атаки БПЛА ликвидированы под Владимиром

Под Владимиром ликвидированы неразорвавшиеся боезаряды после атаки БПЛА Неразорвавшиеся боезаряды после атаки БПЛА ликвидированы под Владимиром

Москва12 окт Вести.В пригороде Владимира саперы ликвидировали неразорвавшиеся боезаряды после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В рамках работы по ликвидации последствий атаки БПЛА пригорода Владимира производилась ликвидация неразорвавшихся боезарядов. Просьба к гражданам соблюдать спокойствие говорится в канале мэрии на платформе MAX

Как сообщалось ранее, украинские БПЛА атаковали Владимир в ночь на 11 октября и рано утром в воскресенье. В результате вражеского удара повреждения получил data-центр "Яндекса".