Москва11 октВести.Энергетики на 80% восстановили электроснабжение во Владимире, прерванное в результате атаки БПЛА, теплоснабжение и вода вернулись в жилые дома в полном объеме. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.
Электроснабжение, локально прерванное в результате атаки БПЛА во Владимире, восстановлено на 80%, тепло- и водоснабжение – на 100%написал глава региона
Прошедшей ночью Владимир подвергся атаке украинских беспилотников. В пригороде пострадала инфраструктура, возник пожар. Также произошло отключение подстанций, обеспечивающих электроэнергией 5 тысяч жителей. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан в связи с атакой.