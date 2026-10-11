Авдеев: электроснабжение во Владимире восстановлено на 80%

Во Владимире электроснабжение восстановлено на 80% Авдеев: электроснабжение во Владимире восстановлено на 80%

Москва11 окт Вести.Энергетики на 80% восстановили электроснабжение во Владимире, прерванное в результате атаки БПЛА, теплоснабжение и вода вернулись в жилые дома в полном объеме. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.

Электроснабжение, локально прерванное в результате атаки БПЛА во Владимире, восстановлено на 80%, тепло- и водоснабжение – на 100% написал глава региона

Прошедшей ночью Владимир подвергся атаке украинских беспилотников. В пригороде пострадала инфраструктура, возник пожар. Также произошло отключение подстанций, обеспечивающих электроэнергией 5 тысяч жителей. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан в связи с атакой.