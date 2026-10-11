Прокуратура проконтролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой на Владимир

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки на Владимир Прокуратура проконтролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой на Владимир

Москва11 окт Вести.Прокуратура Владимирской области взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на регион, открыта горячая линия. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами.

Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА. По предварительным данным, в результате попадания беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание в пригороде Владимира говорится в сообщении

Кроме того, произошло отключение электричества в ряде жилых домов во Владимире. Его восстановление также находится на контроле ведомства.

Для приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия.