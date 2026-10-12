Работа разработчика ПО для маркировки была нарушена из-за сбоя "Яндекс облака"

Разработчик ПО для маркировки сообщил о нарушениях из-за сбоя "Яндекс облака" Работа разработчика ПО для маркировки была нарушена из-за сбоя "Яндекс облака"

Москва12 окт Вести.Работа разработчика программного обеспечения (ПО) для бизнеса "Ютрейс" была нарушена из-за сбоя "Яндекс облака". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Сергея Игнаткина.

Отмечается, что на данный момент функционирование сервиса частично восстановлено.

Работа сервиса Utrace HUB нарушена вследствие сбоев в инфраструктуре "Яндекс облако". С момента обнаружения инцидента команда Utrace работает над восстановлением сервиса в круглосуточном режиме во взаимодействии с ООО "Яндекс облако". Хотя работа частично восстановлена, мы продолжаем активные работы по полной нормализации всех функций цитирует гендиректора агентство

Игнаткин отметил, что дополнительно компания работает над тем, чтобы перераспределить инфраструктуру на альтернативные площадки для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Как сообщил замгендиректора Центра развития перспективных технологий – оператора системы маркировки "Честный знак", для которой "Ютрейс" разрабатывает ПО, на данный момент система работает нормально, без сбоев.