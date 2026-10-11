Москва11 окт Вести.Удары украинских БПЛА по дата-центрам "Яндекса" – это злорадная месть бывшего генерального директора Аркадия Воложа за то, что его коллеги остались работать в России. Об этом написал автор ИС "Вести" Андрей Медведев в своем канале в мессенджере MAX.

Журналист напомнил, что месяц назад бывший генеральный директор "Яндекса" Аркадий Волож стал стратегическим партнером американской компании Palantir - главного подрядчика по военному ИИ в США. Тогда Медведев предположил, что Волож, экс-глава Минобороны Украины Михаил Федоров и генеральный директор компании Palantir Technologies Алекс Карп будут вместе работать против РФ.

Он отметил, что попытка "Яндекса" в РФ оставаться внешне нейтральным к СВО никак не помогла защититься от ударов по дата-центрам.

Бывший СЕО (Chief Executive Officer — это генеральный директор) просто таким образом злорадно мстит бывшим коллегам за то, что остались работать в России, и за то, что при всем внешнем нейтралитете все равно работают и на укрепление русской IT-отрасли, и налоги компания платит в России, и сервисы "Яндекса" одни из самых крутых в мире, и за то, что сервисы эти делают жизнь всякого человека в России комфортной. А, по мнению троицы Карп-Федоров-Волож, русский человек должен страдать заявил Андрей Медведев

На этой неделе украинские дроны атаковали дата-центры "Яндекса" в трех городах России. В ночь с 7 на 8 октября из‑за атаки БПЛА был поврежден дата‑центр компании в Сасово в Рязанской области. Утром 8 октября атаке беспилотника ВСУ подвергся дата‑центр в Калуге. Утром 11 октября во Владимире в результате атаки украинских дронов повреждена инфраструктура дата-центра "Яндекса", работа объекта приостановлена.