В Нижнем Новгороде смерч повалил четыре дерева, пострадавших нет

В Нижнем Новгороде от непогоды никто не пострадал, смерч повалил 4 дерева В Нижнем Новгороде смерч повалил четыре дерева, пострадавших нет

Москва17 авг Вести.В Нижнем Новгороде смерч прошел на Автозаводе в районе проспекта Ленина - пострадавших нет, повалены четыре дерева. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в мессенджере MAX.

В Нижнем сегодня не только дождь, но еще и смерч. Воздушная воронка прошла на Автозаводе в районе проспекта Ленина, 105… От непогоды никто не пострадал, из последствий - 4 упавших дерева написал Юрий Шалабаев

По его словам, в настоящее время дорожные бригады заканчивают уборку поваленных деревьев. В городе продолжается работа по ликвидации последствий непогоды.

Ранее ИС "Вести" сообщала, что над Нижним Новгородом прошел атмосферный вихрь - его засняли очевидцы. Сообщалось также, что кратковременные дожди в регионе возможны всю неделю.