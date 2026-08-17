В Нижнем Новгороде очевидцы сняли на видео смерч перед грозой

В Нижнем Новгороде перед грозой образовался смерч - кадры появились в Сети В Нижнем Новгороде очевидцы сняли на видео смерч перед грозой

Москва17 авг Вести.В понедельник, 17 августа, в Нижнем Новгороде перед грозовым облаком образовался атмосферный вихрь, который быстро смещался, касаясь земли. Очевидцы сняли его на видео. Об этом сообщает ИС "Вести".

Информации о последствиях пока нет.

Но, судя по кадрам, без материального ущерба не обошлось отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец

Кратковременные дожди в регионе возможны всю неделю. В среду, 19 августа, воздух прогреется до +27, с четверга по воскресенье станет свежее – днем +21...+23, ночью +11...+14.