При атаке БПЛА в Ленобласти повреждена котельная

Дрозденко рассказал о повреждении котельной при атаке БПЛА на Ленобласть При атаке БПЛА в Ленобласти повреждена котельная

Москва18 окт Вести.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал в мессенджере MAX о повреждениях от падения обломков БПЛА в деревне Низино Ломоносовского района.

Там, по его словам, повреждена котельная.

В результате падения обломка <БПЛА> перебита труба, объем работ небольшой рассказал глава региона

Он сообщил, что дал поручение до конца светового дня 18 октября, чтобы тепло уже поступало в дома по постоянной схеме.

По словам Дрозденко, массированная атака БПЛА в Ленинградской области не нарушила работу социальных объектов, инфраструктуры, а также объектов энергетики и жизнеобеспечения. Все последствия оперативно устраняются, заверил губернатор.