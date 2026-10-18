Всем утратившим имущество из-за налета БПЛА в Ленобласти положена компенсация

Дрозденко: пострадавшие от удара БПЛА получат компенсацию Всем утратившим имущество из-за налета БПЛА в Ленобласти положена компенсация

Москва18 окт Вести.Все, кто пострадал в результате налета украинских БПЛА и утратил свое имущество в полном или частичном объеме, получат компенсацию, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Выплаты будут производиться за счет средств резервного фонда Ленинградской области и за счет средств резервного фонда муниципальных районов.

В Правительстве Ленинградской области действует постановление губернатора Ленинградской области, согласно которому утрата имущества, повреждения, выбитые окна, ремонты будут компенсироваться сказано в публикации Дрозденко в MAX

Ночью 18 октября в Ленобласти отразили массированную атаку БПЛА. Ранее губернатор сообщал о пострадавших и повреждениях.