Москва18 октВести.Все, кто пострадал в результате налета украинских БПЛА и утратил свое имущество в полном или частичном объеме, получат компенсацию, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Выплаты будут производиться за счет средств резервного фонда Ленинградской области и за счет средств резервного фонда муниципальных районов.
В Правительстве Ленинградской области действует постановление губернатора Ленинградской области, согласно которому утрата имущества, повреждения, выбитые окна, ремонты будут компенсироватьсясказано в публикации Дрозденко в MAX
Ночью 18 октября в Ленобласти отразили массированную атаку БПЛА. Ранее губернатор сообщал о пострадавших и повреждениях.