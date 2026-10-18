Москва18 окт Вести.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал в своем канале в MAX, что повреждения, которые получила подстанция "Восточная" незначительные: в основном это провода, которые проходят внутри подстанции.

Он подчеркнул, что проблему по полному энергообеспечению промышленных и других объектов, которые питаются от данной подстанции, решат в ближайшее время. По его словам, трансформаторы и основное энергетическое оборудование работают.

Для решения вопросов по городскому поселку Янино включены резервные источники, и уже две трети жителей Янино запитаны по постоянной схеме сказано в сообщении

Кроме того, начала работать котельная и скоро в дома жителей вернется тепло.

При отражении массированной атаки в Ленобласти зенитчики сбили 145 украинских дронов. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.