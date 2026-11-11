Москва11 нояВести.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко привел уточненные данные о количестве беспилотных летательных аппаратов, сбитых над территорией региона в среду, 11 ноября.
По данным руководителя субъекта, было перехвачено 150 беспилотников.
По предварительным данным, за ночь над Ленинградской областью сбито 150 БПЛА противниканаписал Александр Дрозденко в MAX
Как сообщалась ранее, целью противника была портовая зона Усть-Луга в Кингисеппском районе. В результате попадания нескольких дронов возник пожар, пострадали трое работников.
В настоящее время в Ленобласти отменили беспилотную опасность, аэропорт Пулково возобновил работу.