В Ленобласти сбили 150 беспилотников, есть пострадавшие

Дрозденко: над территорией Ленинградской области сбили 150 БПЛА В Ленобласти сбили 150 беспилотников, есть пострадавшие

Москва11 ноя Вести.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко привел уточненные данные о количестве беспилотных летательных аппаратов, сбитых над территорией региона в среду, 11 ноября.

По данным руководителя субъекта, было перехвачено 150 беспилотников.

По предварительным данным, за ночь над Ленинградской областью сбито 150 БПЛА противника написал Александр Дрозденко в MAX

Как сообщалась ранее, целью противника была портовая зона Усть-Луга в Кингисеппском районе. В результате попадания нескольких дронов возник пожар, пострадали трое работников.

В настоящее время в Ленобласти отменили беспилотную опасность, аэропорт Пулково возобновил работу.