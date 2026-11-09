Нарушенное после атаки БПЛА теплоснабжение в Киришах восстановлено

В Киришах восстановили теплоснабжение, нарушенное после атаки БПЛА на Ленобласть Нарушенное после атаки БПЛА теплоснабжение в Киришах восстановлено

Москва9 ноя Вести.В Киришах Ленинградской области восстановили теплоснабжение, нарушенное в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко в MAX.

По его словам, было повреждено оборудование, в настоящее время выполнены оперативные мероприятия.

Теплоснабжение восстановлено, выработка электроэнергии восстановлена говорится в публикации

В городе был развернут пункт временного размещения (ПВР), но в связи с отсутствием нуждающихся он закрывается, проинформировал глава региона.

Дрозденко также сообщил о локализации пожара, возникшего в Киришском районе после атаки БПЛА на предприятии КИНЕФ.