Москва9 нояВести.В Киришах Ленинградской области восстановили теплоснабжение, нарушенное в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко в MAX.
По его словам, было повреждено оборудование, в настоящее время выполнены оперативные мероприятия.
Теплоснабжение восстановлено, выработка электроэнергии восстановленаговорится в публикации
В городе был развернут пункт временного размещения (ПВР), но в связи с отсутствием нуждающихся он закрывается, проинформировал глава региона.
Дрозденко также сообщил о локализации пожара, возникшего в Киришском районе после атаки БПЛА на предприятии КИНЕФ.