Москва18 октВести.В результате массированной атаки вражеских беспилотников в Ленинградской области пострадали 10 человек. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению региона, передает ТАСС.
Уточняется, что семь пострадавших (две женщины и пятеро детей) госпитализированы. Трое человек отказались от госпитализации.
У всех относительно удовлетворительное состояниесообщили в комитете
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области сбили 145 беспилотников. Во Всеволожском районе после падения обломков БПЛА на жилой дом пострадали четыре человека.