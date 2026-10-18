При атаке БПЛА в Ленобласти пострадали 10 человек, 7 из них госпитализированы

До 10 выросло число пострадавших при атаке БПЛА в Ленобласти При атаке БПЛА в Ленобласти пострадали 10 человек, 7 из них госпитализированы

Москва18 окт Вести.В результате массированной атаки вражеских беспилотников в Ленинградской области пострадали 10 человек. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению региона, передает ТАСС.

Уточняется, что семь пострадавших (две женщины и пятеро детей) госпитализированы. Трое человек отказались от госпитализации.

У всех относительно удовлетворительное состояние сообщили в комитете

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области сбили 145 беспилотников. Во Всеволожском районе после падения обломков БПЛА на жилой дом пострадали четыре человека.