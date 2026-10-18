Почти 20 регионов РФ подверглись одной из самых массированных атак ВСУ Минувшей ночью отражена одна из самых массированных атак ВСУ на регионы РФ

Москва18 окт Вести.Минувшей ночью была отражена одна из самых массированных атак ВСУ на регионы РФ.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны в MAX, цели были поражены над почти 20 регионами страны и акваторией Черного моря.

С 20.00 17 октября до 8.00 18 октября, дежурными силами ПВО уничтожены 1015 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа сказано в публикации

ВСУ атаковали территории Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, а также Московский регион, Краснодарский край и Республику Крым.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 18 октября, была осуществлена массированная атака беспилотными летательными аппаратами на Санкт-Петербург. Данные о воздушной угрозе были опубликованы РСЧС Санкт-Петербурга около половины третьего ночи. В результате атаки погиб один человек, еще пять - пострадали. Повреждения получили 12 многоквартирных дома и два частных домовладения.

Возгорания зафиксировали на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах города.

До сих пор идет ликвидация пожара на нефтебазе "Ручьи" и промышленных складах в Колпинском районе.

Кроме того, повреждения получил один из логистических центов Ozon.

Объявление о ликвидации воздушной опасности было опубликовано губернатором города Александром Бегловым в 9.18 по московскому времени. Эвакуированные ночью жители вернулись в свои дома.

Также в ночь на 18 октября массированную атаку БПЛА отбивали в Ленобласти. Начиная с 01.28 по московскому времени ПВО сбила 145 дронов. По данным губернатора Александра Дрозденко, во Всеволожском районе пострадали четыре человека – женщина и трое детей. Они были госпитализированы с симптомами отравления угарным газом во время пожара.

Позднее появилась информация о 10 пострадавших, семь человек госпитализированы.

В населенных пунктах фиксировались перебои с электричеством: без света в Янино остались 50 многоквартирных домов, около 20 тысяч человек.

Были повреждены здания в Гатчине и под Кировском, а также загорелись два дома в двух СНТ в Кировском районе. В Ломоносовском районе повреждения получили почти 60 автомобилей, припаркованных на парковках в Новоселье и Низино.

Кроме того, Центр обработки данных VK, расположенный в Ленинградской области, сообщал об атаке беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время все сервисы доступны пользователям в обычном режиме.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об атаке врага на Московский регион. По его словам, в период с 8.30 17 октября до 08.30 18 октября в сторону Московского региона летело 512 БПЛА, большинство из них ликвидировали на дальних подступах.

127 беспилотников нейтрализовано на подлете к Москве.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что зенитчики сбили 15 БПЛА и 2 ракеты, атаковавших гражданскую инфраструктуру.