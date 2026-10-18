Москва18 октВести.Минувшей ночью была отражена одна из самых массированных атак ВСУ на регионы РФ.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны в MAX, цели были поражены над почти 20 регионами страны и акваторией Черного моря.
С 20.00 17 октября до 8.00 18 октября, дежурными силами ПВО уничтожены 1015 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типасказано в публикации
ВСУ атаковали территории Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, а также Московский регион, Краснодарский край и Республику Крым.
Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 18 октября, была осуществлена массированная атака беспилотными летательными аппаратами на Санкт-Петербург. Данные о воздушной угрозе были опубликованы РСЧС Санкт-Петербурга около половины третьего ночи. В результате атаки погиб один человек, еще пять - пострадали. Повреждения получили 12 многоквартирных дома и два частных домовладения.
Возгорания зафиксировали на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах города.
До сих пор идет ликвидация пожара на нефтебазе "Ручьи" и промышленных складах в Колпинском районе.
Кроме того, повреждения получил один из логистических центов Ozon.
Объявление о ликвидации воздушной опасности было опубликовано губернатором города Александром Бегловым в 9.18 по московскому времени. Эвакуированные ночью жители вернулись в свои дома.
Также в ночь на 18 октября массированную атаку БПЛА отбивали в Ленобласти. Начиная с 01.28 по московскому времени ПВО сбила 145 дронов. По данным губернатора Александра Дрозденко, во Всеволожском районе пострадали четыре человека – женщина и трое детей. Они были госпитализированы с симптомами отравления угарным газом во время пожара.
Позднее появилась информация о 10 пострадавших, семь человек госпитализированы.
В населенных пунктах фиксировались перебои с электричеством: без света в Янино остались 50 многоквартирных домов, около 20 тысяч человек.
Были повреждены здания в Гатчине и под Кировском, а также загорелись два дома в двух СНТ в Кировском районе. В Ломоносовском районе повреждения получили почти 60 автомобилей, припаркованных на парковках в Новоселье и Низино.
Кроме того, Центр обработки данных VK, расположенный в Ленинградской области, сообщал об атаке беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время все сервисы доступны пользователям в обычном режиме.
Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об атаке врага на Московский регион. По его словам, в период с 8.30 17 октября до 08.30 18 октября в сторону Московского региона летело 512 БПЛА, большинство из них ликвидировали на дальних подступах.
127 беспилотников нейтрализовано на подлете к Москве.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что зенитчики сбили 15 БПЛА и 2 ракеты, атаковавших гражданскую инфраструктуру.