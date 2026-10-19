Песков: инициатива бизнеса вложиться в новые системы ПВО не обсуждалась

Песков раскрыл, обсуждалась ли инициатива бизнеса по вложениям в ПВО Песков: инициатива бизнеса вложиться в новые системы ПВО не обсуждалась

Москва19 окт Вести.Инициатива, в рамках которой предлагается создание новых систем противовоздушной обороны за счет вложений бизнеса, предметно не обсуждалась. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Идею привлечения бизнес-сообщества к созданию новых систем ПВО озвучивал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Нет, это предметно не обсуждалось, но, безусловно, это тема для кабинета министров, для правительства пояснил Песков на брифинге

Шохин ранее допустил, что новый инвестиционный цикл в российской экономике может стартовать благодаря открытию новых предприятий по производству систем ПВО и вложениям бизнеса в действующие проекты.