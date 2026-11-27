Москва27 нояВести.Вопрос о возможном введении ответственности за публикацию информации о последствиях атак БПЛА должен аргументироваться специалистами. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Здесь должны специалисты, наверное, если действительно вносятся такие инициативы, то они должны аргументироваться со стороны специалистовсказал Песков журналистам
Ранее в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за незаконное распространение данных об ударах по объектам в России, диверсиях, терактах и дислокации военных сил. Инициатива предлагает добавить в УК статью 280.5, которая будет действовать в период вооруженного конфликта или КТО.