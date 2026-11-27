Песков высказался об инициативе запрета публикаций о последствиях атак БПЛА Песков: вопрос запрета данных о последствиях атак БПЛА должны оценить эксперты

Москва27 ноя Вести.Вопрос о возможном введении ответственности за публикацию информации о последствиях атак БПЛА должен аргументироваться специалистами. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Здесь должны специалисты, наверное, если действительно вносятся такие инициативы, то они должны аргументироваться со стороны специалистов сказал Песков журналистам

Ранее в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за незаконное распространение данных об ударах по объектам в России, диверсиях, терактах и дислокации военных сил. Инициатива предлагает добавить в УК статью 280.5, которая будет действовать в период вооруженного конфликта или КТО.