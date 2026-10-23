Грушко: РФ и США смогут восстановить отношения при условии снятия всех санкций

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Москва23 окт Вести.Для восстановления и дальнейшего развития отношений России и США необходимо, чтобы с РФ были полностью сняты все санкции.

Об этом рассказал "Известиям" заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Он отметил, что Россия может забыть про историю с санкциями, однако для этого нужно, чтобы не только США, но и страны Западной Европы сняли абсолютно все антироссийские ограничения.

Невозможно развивать отношения, если мы ходим по минному полю и не знаем, где рванет и где эти санкции будут применяться сказал Грушко

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не намерены ужесточать санкции против России, поскольку Москва и Вашингтон близки к сделке по Украине.