Путин: нужно уделить особое внимание развитию нефтепереработки на востоке РФ

Путин поручил уделить особое внимание развитию нефтепереработки на востоке РФ Путин: нужно уделить особое внимание развитию нефтепереработки на востоке РФ

Москва25 ноя Вести.Развитию нефтепереработки и нефтехимии на востоке России необходимо уделять особое внимание. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и экологической безопасности.

По его словам, также необходимо уделить внимание росту индустриальных возможностей этого "стратегически значимого региона России"

Нужно уделять особое внимание развитию нефтепереработки и нефтехимии на востоке страны сказал Путин

Ранее глава государства заявлял, что РФ продолжит расширять рынки сбыта энергоресурсов.

Россия, как отмечал в октябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, без проблем продаст имеющееся у нее дизельное топливо из-за огромного спроса на нефтепродукты на мировых рынках.