Москва24 ноя Вести.Ситуация на российском рынке нефтепродуктов остается непростой, несмотря на общую стабилизацию цен на бензин после пиковых значений начала октября. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности.

Основной задачей властей остается обеспечение стабильных поставок топлива и надежного снабжения городов, поселков, граждан, предприятий и организаций, в том числе агропромышленного комплекса, отметил глава государства. В целом России удалось сохранить стабильность внутреннего рынка топлива и обеспечить потребности экономики и населения, уточнил Путин.

Вместе с тем, текущая ситуация на рынке нефтепродуктов остается непростой подчеркнул президент

Путин обратил внимание на необходимость дальнейшего оперативного реагирования на изменения соотношения спроса и предложения топлива во всех регионах страны. Он также напомнил о важности продолжения системной работы по усилению защиты объектов топливно-энергетического комплекса.