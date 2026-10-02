Новак: в нефтепереработке есть сложности, они в зоне особого контроля кабмина

Новак признал сложности в нефтепереработке РФ, вопрос в приоритете у кабмина Новак: в нефтепереработке есть сложности, они в зоне особого контроля кабмина

Москва2 окт Вести.В нефтепереработке, сельском хозяйстве и транспортно-логистической сфере в России возникают сложности, они находятся в зоне повышенного внимания властей, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в выступлении в Совете Федерации.

Новак отметил, что в ряде отраслей есть "текущие объективные сложности".

Речь идет о нефтепереработке, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве. Все эти вопросы в зоне повышенного внимания и контроля правительства заявил вице-премьер

Чиновник рассказал, что правительство приняло целый ряд мер, чтобы насытить топливом внутренний рынок, действует особая подкомиссия по обеспечению бесперебойной работы отдельных отраслей экономики.

Среди принятых мер временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, импорт топлива, новые правила биржевых торгов для сдерживания оптовых цен и налоговое стимулирование дополнительного импорта и производства топлива.

Ранее Новак поручил усилить контроль за образованием цен на топливо, а ФАС возбудила 58 антимонопольных дел о нарушениях на нефтяном рынке.