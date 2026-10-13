Кабмин: ситуация на рынке бензина и дизтоплива в России стабилизируется

В кабмине сообщили о стабилизации обстановки на рынке бензина и дизтоплива в РФ Кабмин: ситуация на рынке бензина и дизтоплива в России стабилизируется

Москва13 окт Вести.Обстановка на внутреннем топливном рынке в России уравновешивается. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров РФ.

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Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что поставки дизеля из России на мировой рынок позволят сбалансировать ситуацию с топливом на фоне блокировки Ормузского пролива.

Также Новак отметил, что экспорт дизельного топлива в США не нанесет ущерба российскому внутреннему рынку.

Ранее в правительстве РФ подписали постановление, направленное на поддержку топливной отрасли в стране. Для производителей бензина и дизеля вплоть до конца 2026 года введен особый порядок расчета выполнения минимальных нормативов обязательных биржевых продаж. Эти меры должны поддержать стабильность на внутреннем рынке России.