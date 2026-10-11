Спрос на дизель в мире огромен, у России не будет проблем со сбытом Песков: Россия без проблем продаст дизтопливо на мировые рынки

Москва11 окт Вести.Россия без проблем продаст имеющееся у нее дизельное топливо из-за огромного спроса на нефтепродукты на мировых рынках. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спрос огромный. С рынка выпало огромное количество нефти и нефтепродуктов. Поэтому здесь, скажем так, проблемы со спросом на рынках нет. Было бы предложение добавил Песков

Дополнительно пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос о поступивших России предложениях о покупке дизеля после снятия ограничений на экспорт. Он подчеркнул, что этого не требуется, поскольку продажи топлива идут через трейдеров.

Ранее Россия и США договорились о масштабных поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки. По условиям сделки, РФ уже в октябре поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива, еще 500 тысяч тонн в течение ноября и 1 миллион тонн сразу после этого.

Для реализации сделки правительство России частично отменило запрет на экспорт дизельного топлива.