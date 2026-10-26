Депутат Гутенев: у России огромные перспективы в строительстве ВСМ Депутат Гутенев: у нас огромные перспективы в строительстве ВСМ

Москва26 окт Вести.Россия имеет огромные перспективы в строительстве высокоскоростных магистралей (ВСМ), и Индия видит в РФ партнеров в данной отрасли. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" председатель комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев на полях начинающегося в Индии XII Международного парламентского форума БРИКС.

По его словам, сотрудничество стран активно развивается в транспортном машиностроении.

В первую очередь Индия — очень динамично развивающееся государство, которое, декларируя принцип производить в Индии и активно стараясь затянуть на себя высокотехнологичное производство, локализуя его, тем не менее видит в России очень серьезного партнера не только в традиционных областях - это военно-техническое сотрудничество, энергетика, строительство серьезных природоресурсных объектов. Но мы видим сейчас, как активно развивается в том числе и высокотехнологическая сфера в транспортном машиностроении. У нас огромные перспективы в строительстве высокоскоростных магистралей. Параллельно с развитием в нашей стране Индия видит нас в качестве партнеров отметил Гутенев

По словам депутата, Госдуме важно, чтобы такое партнерство находило практический выход в экономике.

[Находило выход] в укреплении не только добрососедских и дружеских отношений, базирующихся на истории большой, славной, симпатии нашего народа, но и привносило в нашей экономике новые возможности добавил он

Ранее посол Индии в России Винай Кумар рассказал о планах двух стран к 2030 году достичь товарооборота до 100 миллиардов долларов.