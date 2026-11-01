Депутат Школкина рассказала о ценности особой экономической зоны ЕАЭС и Индии Депутат Школкина: особая экономическая зона будет выгодна и ЕАЭС, и Индии

Москва1 ноя Вести.Вопрос о создании особой экономической зоны между Индией и странами ЕАЭС продолжает прорабатываться, заявила ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета по экономической политике Надежда Школкина.

Прорабатывается вопрос о создании особой экономической зоны между индийской стороной и нашим евразийским сообществом. Это даст возможность Индии торговать и реализовывать свою продукцию на территории всего ЕАЭС. А нам также интересно продукцию производить, которая будет также на территории ЕАЭС, на стороне Индии продаваться заявила она

Председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин в рамках прошедшего на этой неделе парламентского форума БРИКС в Нью-Дели сказал, что России интересен сельскохозяйственный рынок Индии.

Общий товарооборот в сельскохозяйственной сфере составляет более $3,5 млрд, мы продаем более чем на 2 млрд долларов. В первую очередь, конечно, это масло растительное, планка уже составляет около 900 тыс. тонн. Думаю, в ближайшее время мы и уровня в миллион достигнем. У нас здесь большой прорыв, поскольку можем и два, и три миллиона продавать заявил парламентарий

Ранее сообщалось, что к объединению БРИКС все больший интерес проявляют африканские страны.